Bonne nouvelle pour le spectacle : la Ligue Nationale de Basketball (LNB) a officiellement validé la qualification des six pigistes médicaux enrôlés cette semaine. Ils sont qualifiés et pourront donc fouler les parquets français dès ce week-end.

De quoi donner à Frédéric Fauthoux, Élise Prodhomme ou encore Fabrice Lefrançois un peu de flexibilité avec les arrivées de Johnny Berhanemeskel à Bourg, Théo Léon à Vichy ou encore Johnathan Williams à Cholet, tous engagés pour compenser des blessures plus ou moins sérieuses.

Johnny Berhanemeskel et Gregor Hrovat engagés jusqu’à la fin de la saison

En Betclic ELITE, la JL Bourg et l’Élan Béarnais ont tous deux opté pour des renforts d’expérience. Dans l'Ain, Johnny Berhanemeskel vient compenser l'indisponibilité d'Antony Labanca, victime d'une rupture totale du tendon d'Achille, pour le reste de la saison.

Le shooteur canadien, passé par Boulazac, Roanne, Nanterre, Gravelines-Dunkerque et Le Mans, va donc connaître un sixième club en France, en commençant par un déplacement à... Antarès, et un premier duel contre le MSB ce dimanche à 19h.

Johnny Berhanemeskel Poste : Arrière

Taille : 188 cm

Âge : 33 ans

Nationalité : Canada, Erythrée

Club : Le Mans Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 12,5 #28 REB 2,0 #159 PD 1,3 #120

Engagé pour deux saisons, Gregor Hrovat fait lui aussi son retour dans le championnat de France, qu'il a disputé chaque année depuis 2020, à Cholet, Pau-Orthez - déjà en 2021-2022 - et Dijon sur les quatre dernières saisons. L'Elan Béarnais reçoit Saint-Quentin ce samedi à 18h.

Gregor Hrovat Poste : Arrière, Ailier

Taille : 196 cm

Âge : 32 ans

Nationalité : Slovénie

Club : Dijon Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 17,0 #6 REB 3,5 #84 PD 3,5 #38

Johnathan Williams, un mois de pige à Cholet

Officialisée ce vendredi, la signature de Johnathan Williams doit permettre à Cholet de compenser l'absence de son capitaine Miralem Halilovic, blessé à un doigt et indisponible pour plusieurs semaines.

Le pigiste américain, passé notamment par la NBA chez les Los Angeles Lakers, a signé un contrat d'un mois. CB reçoit Chalon ce samedi à 18h30.

Johnathan Williams Poste : Ailier fort

Taille : 206 cm

Âge : 31 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : London Lions Stats 2025-2026 / EuroCup Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,7 #112 REB 5,6 #17 PD 1,5 #117

Ilane Fibleuil pour le reste de la saison

En ELITE 2, Ilane Fibleuil s'est engagé avec Fos Provence jusqu'à la fin de la saison. L'ancien pensionnaire du Pôle France va démarrer sa troisième saison professionnelle dans les rangs du promu, qui cherchait un renfort ces derniers jours après les blessures de Garlon Green et Melvyn Da Silva, tous deux out minimum quatre semaines. Première occasion de briller dès ce vendredi soir contre Antibes à 20h30.

Ilane Fibleuil Poste : Arrière

Taille : 197 cm

Âge : 21 ans

Nationalité : France

Club : Orléans Stats 2025-2026 / ELITE 2 Statistiques du joueur pour la saison PTS 7,4 #150 REB 3,6 #89 PD 0,8 #211

Théo Léon signé jusqu’à fin avril

Par ailleurs, Vichy pourra compter sur Théo Léon, dont le contrat a été homologué par la LNB. Le meneur français, signé jusqu’à la fin du mois d’avril en remplacement d'Elian Bénitez, contraint de repasser sur le billard en raison d'un problème majeur au genou, obtient ainsi une nouvelle opportunité en ELITE 2.

Theo Leon Poste : Meneur

Taille : 180 cm

Âge : 34 ans

Nationalité : France

Club : Tours Stats 2025-2026 / NM1 Statistiques du joueur pour la saison PTS 7,2 #218 REB 2,4 #239 PD 6,6 #3

Vichy reçoit Caen ce vendredi à 20h30 pour le compte de la quatrième journée de l'antichambre.

Evan Gilyard engagé jusqu'à la fin... de la saison !

De son côté, Evan Gilyard vient apporter des solutions supplémentaires à La Rochelle, qui doit faire sans son arrière Jase Townsend, victime d'une blessure qui l'éloignera des parquets pendant plusieurs mois.

Mais il s'agit d'un nouveau contrat professionnel jusqu'à la fin de la saison et non jusqu'à la fin de l'année civile avec le statut de pigiste médical que le meneur américain débarque. Reverra-t-on Townsend avec le Stade Rochelais ? Probablement pas.

La Rochelle se déplace à Blois ce vendredi à 20h.

Evan Gilyard Poste : Meneur

Taille : 175 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Memphis Hustle Greensboro Swarm Stats 2025-2026 / G League Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,2 #362 REB 1,5 #515 PD 3,1 #173

Trois promotions chez les jeunes

Enfin, le jeune César Thenawha Nougha est engagé comme nouveau contrat aspirant à Gravelines-Dunkerque. En Elite 2, Adrien Roman-Charmois et Ephraim Masala ont signé un contrat stagiaire jusqu’à la fin de la saison avec Caen et Rouen.

Toutes ces homologations offrent de nouvelles possibilités aux staffs de Betclic ÉLITE et d’ELITE 2, à l’approche d’un nouveau week-end de championnat.