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6 nouveaux joueurs qualifiés dès ce week-end en Betclic ELITE et ELITE 2

La Ligue Nationale de Basketball (LNB) a officiellement homologué les contrats des trois nouveaux joueurs de Betclic ELITE à Bourg-en-Bresse, Cholet et Pau, ainsi que ceux des trois recrues d’ELITE 2 à Fos-sur-Mer, La Rochelle et Vichy.
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6 nouveaux joueurs qualifiés dès ce week-end en Betclic ELITE et ELITE 2
Gregor Hrovat est de retour à l'Elan Béarnais.
Crédit photo : Tuan Nguyen
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Bonne nouvelle pour le spectacle : la Ligue Nationale de Basketball (LNB) a officiellement validé la qualification des six pigistes médicaux enrôlés cette semaine. Ils sont qualifiés et pourront donc fouler les parquets français dès ce week-end.

De quoi donner à Frédéric Fauthoux, Élise Prodhomme ou encore Fabrice Lefrançois un peu de flexibilité avec les arrivées de Johnny Berhanemeskel à Bourg, Théo Léon à Vichy ou encore Johnathan Williams à Cholet, tous engagés pour compenser des blessures plus ou moins sérieuses.

Johnny Berhanemeskel et Gregor Hrovat engagés jusqu’à la fin de la saison

En Betclic ELITE, la JL Bourg et l’Élan Béarnais ont tous deux opté pour des renforts d’expérience. Dans l'Ain, Johnny Berhanemeskel vient compenser l'indisponibilité d'Antony Labanca, victime d'une rupture totale du tendon d'Achille, pour le reste de la saison.

Le shooteur canadien, passé par Boulazac, Roanne, Nanterre, Gravelines-Dunkerque et Le Mans, va donc connaître un sixième club en France, en commençant par un déplacement à... Antarès, et un premier duel contre le MSB ce dimanche à 19h.

Johnny Berhanemeskel

  • Poste : Arrière
  • Taille : 188 cm
  • Âge : 33 ans
  • Nationalité : Canada, Erythrée
  • Club : Le Mans

Stats 2025-2026 / Betclic ELITE

PTS12,5#28
REB2,0#159
PD1,3#120

Engagé pour deux saisons, Gregor Hrovat fait lui aussi son retour dans le championnat de France, qu'il a disputé chaque année depuis 2020, à Cholet, Pau-Orthez - déjà en 2021-2022 - et Dijon sur les quatre dernières saisons. L'Elan Béarnais reçoit Saint-Quentin ce samedi à 18h.

Gregor Hrovat

  • Poste : Arrière, Ailier
  • Taille : 196 cm
  • Âge : 32 ans
  • Nationalité : Slovénie
  • Club : Dijon

Stats 2025-2026 / Betclic ELITE

PTS17,0#6
REB3,5#84
PD3,5#38

Johnathan Williams, un mois de pige à Cholet

Officialisée ce vendredi, la signature de Johnathan Williams doit permettre à Cholet de compenser l'absence de son capitaine Miralem Halilovic, blessé à un doigt et indisponible pour plusieurs semaines.

LIRE AUSSI

Le pigiste américain, passé notamment par la NBA chez les Los Angeles Lakers, a signé un contrat d'un mois. CB reçoit Chalon ce samedi à 18h30.

Johnathan Williams

  • Poste : Ailier fort
  • Taille : 206 cm
  • Âge : 31 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : London Lions

Stats 2025-2026 / EuroCup

PTS8,7#112
REB5,6#17
PD1,5#117

Ilane Fibleuil pour le reste de la saison

En ELITE 2, Ilane Fibleuil s'est engagé avec Fos Provence jusqu'à la fin de la saison. L'ancien pensionnaire du Pôle France va démarrer sa troisième saison professionnelle dans les rangs du promu, qui cherchait un renfort ces derniers jours après les blessures de Garlon Green et Melvyn Da Silva, tous deux out minimum quatre semaines. Première occasion de briller dès ce vendredi soir contre Antibes à 20h30.

Ilane Fibleuil

  • Poste : Arrière
  • Taille : 197 cm
  • Âge : 21 ans
  • Nationalité : France
  • Club : Orléans

Stats 2025-2026 / ELITE 2

PTS7,4#150
REB3,6#89
PD0,8#211

Théo Léon signé jusqu’à fin avril

Par ailleurs, Vichy pourra compter sur Théo Léon, dont le contrat a été homologué par la LNB. Le meneur français, signé jusqu’à la fin du mois d’avril en remplacement d'Elian Bénitez, contraint de repasser sur le billard en raison d'un problème majeur au genou, obtient ainsi une nouvelle opportunité en ELITE 2.

Theo Leon

  • Poste : Meneur
  • Taille : 180 cm
  • Âge : 34 ans
  • Nationalité : France
  • Club : Tours

Stats 2025-2026 / NM1

PTS7,2#218
REB2,4#239
PD6,6#3

Vichy reçoit Caen ce vendredi à 20h30 pour le compte de la quatrième journée de l'antichambre.

Evan Gilyard engagé jusqu'à la fin... de la saison !

De son côté, Evan Gilyard vient apporter des solutions supplémentaires à La Rochelle, qui doit faire sans son arrière Jase Townsend, victime d'une blessure qui l'éloignera des parquets pendant plusieurs mois.

Mais il s'agit d'un nouveau contrat professionnel jusqu'à la fin de la saison et non jusqu'à la fin de l'année civile avec le statut de pigiste médical que le meneur américain débarque. Reverra-t-on Townsend avec le Stade Rochelais ? Probablement pas.

La Rochelle se déplace à Blois ce vendredi à 20h.

Evan Gilyard

Stats 2025-2026 / G League

PTS8,2#362
REB1,5#515
PD3,1#173

Trois promotions chez les jeunes

Enfin, le jeune César Thenawha Nougha est engagé comme nouveau contrat aspirant à Gravelines-Dunkerque. En Elite 2, Adrien Roman-Charmois et Ephraim Masala ont signé un contrat stagiaire jusqu’à la fin de la saison avec Caen et Rouen.

Toutes ces homologations offrent de nouvelles possibilités aux staffs de Betclic ÉLITE et d’ELITE 2, à l’approche d’un nouveau week-end de championnat.

Theo Leon
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