Une nouvelle destination pour Killian Hayes ? Ses droits envoyés à Oklahoma City

Killian Hayes change de franchise en G-League. Ce mercredi, l'Oklahoma City Blue a annoncé avoir récupéré ses droits de retour, cédés par le Cleveland Charge dans une transaction impliquant quatre joueurs et un choix de Draft. Le meneur franco-américain n'est cependant pas encore lié au Thunder pour l'instant.

Agent libre en NBA depuis que les Sacramento Kings ont décliné son option pour l'exercice 2026-2027, le septième choix de la Draft 2020 reste sans franchise NBA à l'approche de la reprise.

PROFIL JOUEUR Killian HAYES Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 25 ans (27/07/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / G League PTS 22,3 #37 REB 3,7 #315 PD 7,9 #12

Killian Hayes au cœur d'un échange à quatre joueurs

Le Florido-Maugeois ne fait pas le voyage seul. Champion en 2024, le Blue met également la main sur les droits de retour de Justyn Hamilton et de Babatunde Akingbola, tandis que le Charge obtient en échange ceux de Zack Austin et un choix au deuxième tour de la draft G-League 2026. Néanmoins, aucune signature du meneur avec Oklahoma City n'accompagne cette annonce à ce stade.

Ces droits de retour garantissent à une équipe de G-League la priorité sur un joueur le jour où il revient dans la compétition. Ils n'ont toutefois rien d'un contrat NBA et n'offrent au Thunder aucune exclusivité pour son effectif principal. Si Killian Hayes choisit d'entamer la saison 2026-2027 en G-League, c'est donc sous le maillot du Blue qu'il le fera.

The Oklahoma City Blue has acquired the returning player rights to guard Killian Hayes, forward Justyn Hamilton, and center Babatunde Akingbola from the Cleveland Charge in exchange for the returning player rights to guard Zack Austin and a 2026 second-round draft pick, the team… — OKC BLUE (@okcblue) 15 octobre 2026

Une saison dans le deuxième meilleur cinq de G League

C'est en G-League que le meneur s'exprime essentiellement depuis 2024. Retenu dans le deuxième meilleur cinq de la saison 2025-2026, dévoilé le 7 avril dernier, il tournait à 23,1 points à 46,8 % aux tirs, 8,3 passes décisives et 1,7 interception en 31,8 minutes au moment de quitter Cleveland, sur 28 rencontres toutes phases confondues.

Certaines soirées ont marqué les esprits, à l'image de ses 40 points du 28 novembre ou de ses deux matchs à 18 passes décisives. Élu joueur de la semaine du 19 décembre au 4 janvier, il avait accompagné le Charge vers quatre succès en autant de rencontres sur cet intervalle.

Sacramento n'a pas prolongé l'aventure

Ces performances lui ont (r)ouvert les portes de la Grande Ligue le 23 février 2026, par le biais d'un contrat de dix jours à Sacramento. Il a ensuite été prolongé par les Kings pour finir la saison 2025-2026. L'aventure n'est pas allée au-delà de cette saison après que les Kings ont décliné leur option.

PROFIL JOUEUR Killian HAYES Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 25 ans (27/07/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 5,5 #375 REB 2,3 #387 PD 3,6 #97

De Detroit à Oklahoma City, un parcours heurté

Choisi en septième position de la Draft 2020 par les Detroit Pistons, Killian Hayes devait devenir l'un des piliers de la reconstruction dans le Michigan. En quatre saisons, il y a disputé 210 matchs, dont 145 comme titulaire, pour 8,1 points de moyenne à 38,2 % aux tirs, avant que la franchise ne se sépare de lui au cours de l'exercice 2023-2024.

La saison suivante, l'ancien joueur de Cholet et Ulm a rejoint les Long Island Nets en G-League, avant d'être appelé par les Brooklyn Nets pour y disputer six rencontres en 2024-2025. Un temps proposé en Europe à l'intersaison 2025, il est finalement resté en G-League en rejoignant les Cleveland Cavaliers. Puis, il a vécu cet un intermède à Sacramento. Depuis son départ de Détroit, le meneur n'a jamais pu s'installer durablement quelque part. Son rattachement à l'organisation d'Oklahoma City lui offrira peut-être une nouvelle occasion d'avoir une nouvelle chance au sein d'une franchise reconnue pour la qualité de son travail global.