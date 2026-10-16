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Écarté pour raisons disciplinaires, Keziah Forest-Lo réintègre l’effectif de l’ALM Évreux

Privé du déplacement à Vichy la semaine dernière et envoyé s’entraîner avec les Espoirs pour des raisons disciplinaires, Keziah Forest-Lo a retrouvé le groupe professionnel de l’ALM Évreux. Le joueur est de retour dans l’effectif ébroïcien pour le déplacement à Saint-Chamond, alors que son équipe reste invaincue après trois journées.
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Résumé
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Écarté pour raisons disciplinaires, Keziah Forest-Lo réintègre l’effectif de l’ALM Évreux
Évreux récupère Keziah Forest-Lo après son absence à Vichy
Crédit photo : ALM EVREUX BASKET EURE
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Keziah Forest-Lo retrouve le groupe professionnel de l’ALM Evreux comme l'indique Paris Normandie. Mis à l’écart la semaine dernière pour des raisons disciplinaires, le joueur avait été privé du déplacement à Vichy, remporté par son équipe. Durant cette période, il avait également été envoyé s’entraîner avec les Espoirs du club normand.

Une sanction disciplinaire désormais derrière lui

Cette mise à l'écart a pris fin cette semaine. Forest-Lo a réintégré l'effectif professionnel dirigé par Dinis Amaral et fait son retour dans le groupe pour le déplacement sur le parquet du Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (SCABB).

SCABB - Evreux · ELITE 2 2026-2027 · 16/10/2026

Son retour intervient au moment où Évreux cherche à prolonger son excellent début de championnat.

Évreux veut poursuivre son sans-faute à Saint-Chamond

Avec trois victoires en trois rencontres face à Poitiers, Fos Provence et Vichy, l'ALM Évreux réalise un début de saison sans faute. Une dynamique d'autant plus remarquable que le club normand possède le plus petit budget et la plus faible masse salariale d'ELITE 2.

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Malgré cette série, l'entraîneur Dinis Amaral refuse tout excès de confiance. « On garde les pieds sur terre. C'est le message véhiculé. Encore une fois, ce n'est que le début de championnat », insiste le technicien portugais dans le média normand.

Avec le retour de Keziah Forest-Lo, Évreux récupère un joueur supplémentaire dans son groupe pour affronter le SCABB, dont le budget s'élève à 5,132 millions d'euros, le deuxième plus important du championnat.

PROFIL JOUEUR
Keziah Forest-Lo
Keziah FOREST-LO
Poste(s): Arrière
Taille: 197 cm
Âge: 22 ans (27/06/2004)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / ELITE 2
PTS
7,5
#116
REB
1
#177
PD
0,5
#171

Après un démarrage marqué par deux défaites et une victoire à La Rochelle (84-81), la formation entraînée par Julien Cortey tentera de mettre fin à l'invincibilité ébroïcienne. De son côté, l'ALM cherchera à décrocher une quatrième victoire consécutive, avec un groupe au complet et en pleine confiance.

Evreux

Derniers résultats

DateMatch
25/09/2026Poitiers 80 - 86 Evreux
02/10/2026Evreux 95 - 77 Fos Provence
09/10/2026Vichy 81 - 93 Evreux

Prochains matchs

DateMatch
16/10/2026SCABB - Evreux
20/10/2026Evreux - Nantes
23/10/2026La Rochelle - Evreux
30/10/2026Evreux - Le Havre
06/11/2026Champagne Basket - Evreux
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