Fantasy BeBasket : 1 500 joueurs disponibles tout le week-end !

Bataille intense au sommet du classement de la Fantasy BeBasket. Après 15 jours de compétition au mois d'octobre, quatre managers virtuels se tiennent en une vingtaine de points seulement.

Mais alors que 1 500 joueurs seront disponibles tout au long du week-end, qui entamera une nouvelle semaine de compétition dans le costume de leader ?

Fadamental Squad reprend les commandes

Détrôné la veille par JDA Bucks, le leader de la Fantasy BeBasket a repris le commande du classement mensuel d'octobre, la nuit dernière. Grâce à ses 120 points jeudi soir, Fadamental Squad est repassé en tête (1 498 points) pour quatre petits points d'avance devant Da_yeti (1 494 points).

Meilleur manager de ce jeudi 15 octobre (136 points), avec Théo Maledon comme capitaine, et aussi leader de la semaine avec 435 points en quatre jours, Patat' team Do s'installe sur le podium du mois avec jusqu'ici un total de 1 481 unités.

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé au vendredi 16) :

1. Fadamental Squad : 1 498 pts

2. Da_yeti : 1 494 pts

3. Patat' team Do : 1 481 pts

4. JDABucks : 1 477 pts

5. LaPine : 1 441 pts

6. Héritiers : 1 427 pts

7. Team Gegete : 1 416 pts

8. OLBCOMET : 1 400 pts

8. HEY HEY HEY : 1 400 pts

10. Patty mid : 1 399 pts

Carla Leite, top évaluation du jour

Pour remonter dans la hiérarchie ce jeudi 15 octobre, il fallait donner sa confiance à plusieurs joueuses.

Deux managers sur trois l'ont compris en choisissant Sarah Cissé, 22 d'évaluation lors de la victoire de Lattes-Montpellier en EuroCup féminine, tandis qu'1% des managers ont sélectionné Alexia Chery, 21 d'éval, vainqueur de Cluj 111-47 avec Venise.

Les top-scores du jour, toujours en coupe d'Europe : Carla Leite (26 d'évaluation contre Wroclaw avec Mersin), choisie par 28 % des managers, et Samantha Breen (25 d'évaluation avec le BLMA), plébiscitée à 9%.

Chez les hommes, il fallait plutôt opter pour Théo Maledon (23 d'évaluation contre son club formateur, choisi par 13 % des joueurs) ou, dans le même match, TyTy Washington (22 d'évaluation)... Un joueur que personne n'avait choisi, lui qui revient tout juste de blessure avec l'ASVEL.

Tous sur les parquets ce week-end

La suite ? Un programme particulièrement chargé avec 647 joueurs et joueuses disponibles ce vendredi 16 octobre et 43 rencontres à l'affiche, parmi lesquelles la Betclic ÉLITE, l'ELITE 2, la NM1, les championnats Espoirs, la suite de la présaison NBA et également la fin de la double week EuroLeague, dont un alléchant Paris - Etoile Rouge.

Ce samedi 17 octobre, 44 affiches donneront accès à un catalogue de 621 joueurs avec le début de la cinquième journée de La Boulangère Wonderligue mais aussi le lancement de la finale WNBA entre Atlanta et Golden State et ses trois internationales tricolores (Gabby Williams, Janelle Salaün et Aminata Gueye).

Enfin, la dernière opportunité de marquer des points cette semaine, ce dimanche 18 octobre, donnera lieu à 28 matchs pour 172 joueurs disponibles, avec de nombreux championnats étrangers mais aussi un duel entre Le Mans et Bourg-en-Bresse en clôture de la 4e journée de Betclic ELITE.

Soit un total de près de 1 500 joueurs et joueuses disponibles tout au long du weekend ! Qui sera la pépite à laquelle personne n'aura pensé ?