Frédéric Dusart pourrait bientôt ajouter une nouvelle responsabilité à son programme. Selon les informations du journaliste turc Can Bedel, le technicien français aurait trouvé un accord avec la Fédération turque de basketball (TBF) pour prendre les commandes de la sélection nationale féminine. Il succéderait à l'Italien Andrea Mazzon, dont le départ est annoncé par la même source. Une officialisation serait attendue prochainement.

Nommé entraîneur de Galatasaray cet été, le Nordiste conserverait parallèlement ses fonctions au sein du club stambouliote. Il cumulerait ainsi deux postes en Turquie, après avoir déjà découvert le travail en sélection nationale avec la Belgique.

🇹🇷 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Frederic Dusart oluyor!



🔸 Andrea Mazzon ile yollarını ayıran A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Galatasaray Çağdaş Faktoring başantrenörü Frederic Dusart ile anlaşmaya vardı.



🔸 TBF'nin Frederic Dusart'ın A Milli Kadın… pic.twitter.com/9NisF83rfr — Eski Açık (@EskiAcikOnline) 15 octobre 2026

Frédéric Dusart, de Villeneuve-d'Ascq à la Turquie

Cette possible nomination viendrait récompenser un parcours particulièrement riche, construit d'abord en France avant de prendre une dimension internationale.

Frédéric Dusart s'est notamment fait connaître à Villeneuve-d'Ascq, où il a été assistant de 2005 à 2012 avant de prendre les commandes de l'équipe première. Sous sa direction, l'ESBVA-LM a remporté l'EuroCup féminine en 2015 puis le championnat de France en 2017.

En 2019, le natif de Valenciennes a quitté le Nord pour rejoindre les Castors Braine, en Belgique. Pendant six saisons, il a installé le club parmi les références nationales, remportant notamment le doublé Coupe-championnat en 2025. Une dernière réussite avant de tenter une expérience beaucoup plus lointaine.

De la Belgique à la Chine, puis Galatasaray

À l'été 2025, Frédéric Dusart a rejoint Sichuan Yuanda Meile, en Chine. Son passage en Asie s'est conclu par plusieurs trophées, dont le titre de champion de Chine en 2026.

Initialement attendu de retour à Braine pour la saison 2026-2027, il a finalement accepté la proposition de Galatasaray. Le club turc, finaliste de l'EuroLeague féminine et du championnat national la saison précédente, l'a officiellement présenté le 18 août.

Le Français y dirigera bientôt les internationales tricolores Marine Fauthoux et Janelle Salaün. En attendant leur arrivée, il a remporté ses deux premières rencontres de saison régulière à la tête de sa nouvelle équipe, avant de perdre sèchement en EuroLeague ce jeudi contre Schio (66-84).

Le palmarès de Frédéric Dusart 2015 : Vainqueur de l'EuroCup avec Villeneuve-d'Ascq

2016 : Finaliste de l'EuroCup avec Villeneuve-d'Ascq

2017 : Champion de France avec Villeneuve-d'Ascq

2020 et 2025 : Vainqueur de la Coupe de Belgique avec les Castors Braine

2024 : Vice-champion d'Europe U20 Division B avec la Belgique féminine

2025 : Champion de Belgique avec les Castors Braine

2026 : Champion de Chine avec Sichuan Yuanda

Déjà une expérience avec la sélection belge

Frédéric Dusart n'est pas étranger au basketball international. En mai dernier, il avait été nommé assistant de Mike Thibault au sein du staff des Belgian Cats, après avoir également travaillé auprès des sélections jeunes belges.

La perspective de devenir sélectionneur principal de la Turquie représenterait néanmoins une nouvelle responsabilité pour le technicien français. Il passerait du rôle d'adjoint à celui de numéro un d'une sélection nationale, tout en poursuivant son travail quotidien avec Galatasaray.

Reste désormais à attendre la confirmation officielle de la Fédération turque, qui n'a pas encore annoncé sa nomination. Septième de l'EuroBasket, la Turquie a participé à la récente Coupe du monde en Allemagne mais a perdu ses trois matches de poule, contre la... Belgique, l'Australie et Porto Rico.