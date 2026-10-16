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Manerlax, Davis, Vent : les dernières nouvelles avant Nantes - Rouen

Le Nantes Basket Hermine et le Rouen Métropole Basket s'affrontent ce vendredi 16 octobre (20h) avec des absences importantes dans leurs effectifs. Les Nantais seront privés de Christopher Manerlax pendant plusieurs semaines, tandis que les Rouennais devront composer sans Vincent Vent, victime d'un AVC en début de semaine.
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Résumé
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Manerlax, Davis, Vent : les dernières nouvelles avant Nantes - Rouen
Nantes privé de Christopher Manerlax pour plusieurs semaines,
Crédit photo : Ludovic Lama
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Le Nantes Basket Hermine devra se passer de Christopher Manerlax pendant plusieurs semaines. Victime d'une fracture à un doigt lors de la défaite à Poitiers (90-73) d'après Ouest France, le joueur nantais sera éloigné des parquets pendant cinq à six semaines. Un coup dur pour l'équipe de Rémy Valin, qui ne prévoit toutefois pas de recruter pour pallier cette indisponibilité.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Christopher Manerlax.jpg
Christopher MANERLAX
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 204 cm
Âge: 24 ans (09/01/2002)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / ELITE 2
PTS
4
#165
REB
3,7
#85
PD
0
#197

Christopher Manerlax absent cinq à six semaines, Wendell Davis incertain

L'entraîneur nantais estime disposer d'un effectif suffisamment polyvalent pour absorber cette absence. Un choix qui pourrait néanmoins mettre à l'épreuve la profondeur de son groupe dans les prochaines semaines.

Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là pour Nantes. Wendell Davis, toujours gêné par une blessure aux ischio-jambiers, demeure incertain pour la réception de Rouen. Déjà absent lors du déplacement à Poitiers, il pourrait manquer une deuxième rencontre consécutive de championnat.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Wendell Davis.jpg
Wendell DAVIS
Poste(s): Ailier
Taille: 195 cm
Âge: 31 ans (24/07/1995)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / ELITE 2
PTS
8
#113
REB
4,5
#58
PD
1,5
#102

Ces problèmes physiques interviennent alors que le NBH connaît un début de saison difficile. Après une défaite inaugurale à Antibes (81-73), les Nantais avaient réagi contre Quimper (76-62), avant de rechuter lourdement à Poitiers. Avec une seule victoire en trois rencontres, Nantes doit retrouver davantage de solidité défensive et de cohésion collective.

Nantes

Derniers résultats

DateMatch
26/09/2026Antibes 81 - 73 Nantes
02/10/2026Nantes 76 - 62 Quimper
09/10/2026Poitiers 90 - 73 Nantes

« On a de bons joueurs mais on n'a pas encore une bonne équipe », reconnaît Rémy Valin, qui attend notamment une meilleure circulation du ballon et davantage d'efforts défensifs.

Vincent Vent absent à Rouen après son AVC

En face, Rouen devra également composer avec une absence majeure, dans des circonstances bien différentes. Le pivot Vincent Vent a été victime d'un accident vasculaire cérébral en début de semaine, juste avant l'entraînement de son équipe.

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Rapidement pris en charge par le kinésithérapeute du club, Hugo Marie, puis conduit aux urgences, l'intérieur a pu quitter l'hôpital mercredi, après 48 heures d'observation, sans séquelles constatées.

Son indisponibilité sportive reste néanmoins une préoccupation secondaire face à sa santé. Des examens complémentaires sont prévus afin de déterminer les causes de cet AVC et les conditions d'une éventuelle reprise.

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L'absence de Vincent Vent représente également une perte sportive pour l'équipe entraînée par Jean-Denys Choulet. Lors de la dernière journée, le pivot avait largement contribué à la première victoire rouennaise contre Blois (85-78), avec 16 points, 8 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres pour 24 d'évaluation.

Vincent VENT
Vincent VENT
16
PTS
8
REB
4
PDE
Logo ELITE 2
ROU
85 78
BLO

Un duel entre deux équipes à la recherche de continuité

Avec un bilan identique d'une victoire pour deux défaites, Nantes et Rouen abordent cette quatrième journée d'ELITE 2 dans une situation comparable sur le plan comptable.

Pour le NBH, l'enjeu sera de retrouver une organisation collective plus efficace malgré les absences. Du côté de Rouen, il faudra notamment trouver des solutions dans le secteur intérieur sans Vincent Vent.

Cette confrontation à la Trocardière, ce vendredi à 20h, constituera donc un nouveau test pour deux formations qui cherchent encore à trouver leur rythme en ce début de championnat.

Nantes - Rouen · ELITE 2 2026-2027 · 16/10/2026

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