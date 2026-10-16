Noa Essengue à l'assaut de la NBA chez les Bulls

Noa Essengue veut montrer un autre visage. Après une première saison NBA avec seulement 2 matchs disputés en raison d'une opération à l'épaule, le Français est de retour avec les Bulls et entend bien se faire une place dans la rotation. L'ancien joueur d'Ulm va prendre la pleine mesure de la grande ligue cette année même si la pré-saison l'aide certainement à y voir plus clair.

🇫🇷 Noa Essengue lors de la victoire des @chicagobulls



8 POINTS & 7 REBONDS en 16 minutes pic.twitter.com/drNjqRgsf9 — NBA France (@NBAFRANCE) 15 juillet 2026

Sur cette préparation, l'ailier a participé aux quatre matchs de Chicago et a inscrit 5,5 points et capté 2,5 rebonds de moyenne, avec une volonté affichée de jouer plus physique.

« Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend facilement. Quand on arrive dans une nouvelle ligue où presque tous les joueurs sont plus âgés, ils jouent naturellement plus physique. Il faut s'y adapter », a expliqué l'Orléanais après la rencontre de mercredi contre les Bucks.

Noa Essengue Poste : Ailier

Taille : 205 cm

Âge : 19 ans

Nationalité : France

Club : Chicago Bulls Stats 2026-2027 / NBA Presaison Statistiques du joueur pour la saison PTS 5,5 #363 REB 2,5 #303 PD 1,5 #273

Un physique à parfaire

En effet, les principales réserves autour de son profil résident dans son physique, encore un peu frêle pour la NBA. Sur les matchs de préparation, le tricolore s'est parfois fait bouger dans les contacts notamment au moment d'aller conclure au cercle ou en défense de post-up.

Tous ses défauts actuels semblent faciles à corriger à condition de prendre du muscle et de s'alourdir de quelques kilos alors que Noa Essengue en pèse environ 90 à l'heure actuelle.

Tiago Splitter apprécie son agressivité

Toutefois, malgré ses quelques défaillances, l'attitude du jeune Français semble répondre aux attentes de son entraîneur, Tiago Splitter. « Il joue avec beaucoup d'intensité. Il essaie de bien faire les choses, il se bat pour les rebonds offensifs, il est agressif en défense. C'est ce qu'on demande à un jeune joueur », a souligné le Brésilien.

De plus, Noa Essengue possède déjà plusieurs qualités intéressantes pour toute équipe dans la grande ligue notamment grâce à ses dimensions physiques impressionnantes. Le joueur de 2,03m dispose de longs segments et d'une fluidité dans ses mouvements lui permettant de représenter une menace sur transition. Défensivement, il est aussi capable de défendre sur plusieurs profils et gêner les tirs adverses.

Si son tir demeure un de ses axes de travail principaux, l'international bleu (1 sélection) pourrait déjà s'immiscer dans la rotation de Tiago Splitter comme Sidy Cissoko y était parvenu l'an dernier chez les Blazers.