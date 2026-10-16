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Nicolas Lang avant Limoges - ASVEL : « Il faut rester plus froids mentalement »

Nicolas Lang s'est exprimé avant la réception de l'ASVEL ce samedi à Beaublanc. Le capitaine du Limoges CSP revient sur les regrets laissés par la défaite à Dijon, les difficultés de son équipe à gérer les moments décisifs et les dangers que représente l'armada villeurbannaise. Avec une conviction : Limoges doit apprendre à mieux maîtriser ses émotions pour rivaliser avec les meilleures équipes de Betclic ELITE.
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Résumé
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Nicolas Lang avant Limoges - ASVEL : « Il faut rester plus froids mentalement »
Nicolas Lang et le Limoges CSP attendent l'ASVEL
Crédit photo : Limoges CSP - Sulyvan Manfroi

Le Limoges CSP s'apprête à recevoir l'un des favoris du championnat. Ce samedi 17 octobre, les joueurs de Beaublanc accueillent l'ASVEL, deuxième de Betclic ELITE après trois journées et toujours invaincue. Pour Nicolas Lang (1,96 m, 36 ans), ce rendez-vous constitue une nouvelle occasion de mesurer les progrès de son équipe, battue à Dijon (108-96) lors de la précédente journée malgré une prestation encourageante.

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