Accueil Betclic ELITE Nicolas Lang avant Limoges - ASVEL : « Il faut rester plus froids mentalement »

Nicolas Lang avant Limoges - ASVEL : « Il faut rester plus froids mentalement »

Nicolas Lang s'est exprimé avant la réception de l'ASVEL ce samedi à Beaublanc. Le capitaine du Limoges CSP revient sur les regrets laissés par la défaite à Dijon, les difficultés de son équipe à gérer les moments décisifs et les dangers que représente l'armada villeurbannaise. Avec une conviction : Limoges doit apprendre à mieux maîtriser ses émotions pour rivaliser avec les meilleures équipes de Betclic ELITE.