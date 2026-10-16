Elijah Clarance poursuit son tour du monde. Après une courte expérience en France à Saint-Quentin, l’arrière suédois va poser ses valises en Malaisie. Sa signature pour la saison 2026-2027 a été annoncée ce vendredi 16 octobre par les KL Titans, basés dans la capitale Kuala Lumpur.

Arrivé dans l’Aisne en avril dernier pour renforcer le SQBB dans la dernière ligne droite du championnat de France, l’international suédois avait été recruté comme pigiste médical dans le but d’obtenir le maintien en Betclic ÉLITE. Saint-Quentin, 15e de la saison régulière, n’a pas réussi à conserver sa place sportivement dans l’élite après son élimination lors des play-offs d’accession, mais a finalement été repêché cet été après les déboires de Monaco.

Elijah Clarance Poste : Meneur/Arrière

Taille : 193 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : Suède

Club : Saint-Quentin Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 5,5 #170 REB 1,5 #189 PD 1,2 #132



Sur le plan individuel, Elijah Clarance a connu un passage relativement discret sous les couleurs saint-quentinoises. En Betclic ÉLITE, le “Swedish Westbrook” tournait à 5,5 points, 1,5 rebond et 1,2 passe décisive en 14 minutes de moyenne sur six rencontres.

Sa grosse chute survenue après un dunk à Poitiers, après 5 minutes et 49 secondes de jeu le 24 mai dernier, est désormais de l’histoire ancienne.

Après le Mexique et l’Europe de l’Est, la Malaisie

Passé par la NCAA à Illinois State, l’Allemagne à Francfort, les Pays-Bas, la Croatie, la Lettonie, l’Estonie, la Hongrie, le Mexique ou encore le Kosovo, l’international suédois poursuit donc son tour du monde du basketball depuis la Malaisie.