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Après Saint-Quentin, le "Westbrook suédois" signe en Malaisie

Relégué sportivement avec Saint-Quentin en fin de saison dernière, l’ancien pigiste du SQBB Elijah Clarance va découvrir un nouveau championnat avec les KL Titans en Malaisie.
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Après Saint-Quentin, le "Westbrook suédois" signe en Malaisie
Après sa pige à Saint-Quentin, direction la Malaisie pour Elijah Clarance.
Crédit photo : Jacques Cormarèche
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Elijah Clarance poursuit son tour du monde. Après une courte expérience en France à Saint-Quentin, l’arrière suédois va poser ses valises en Malaisie. Sa signature pour la saison 2026-2027 a été annoncée ce vendredi 16 octobre par les KL Titans, basés dans la capitale Kuala Lumpur.


Arrivé dans l’Aisne en avril dernier pour renforcer le SQBB dans la dernière ligne droite du championnat de France, l’international suédois avait été recruté comme pigiste médical dans le but d’obtenir le maintien en Betclic ÉLITE. Saint-Quentin, 15e de la saison régulière, n’a pas réussi à conserver sa place sportivement dans l’élite après son élimination lors des play-offs d’accession, mais a finalement été repêché cet été après les déboires de Monaco.

Elijah Clarance

  • Poste : Meneur/Arrière
  • Taille : 193 cm
  • Âge : 28 ans
  • Nationalité : Suède
  • Club : Saint-Quentin

Stats 2025-2026 / Betclic ELITE

PTS5,5#170
REB1,5#189
PD1,2#132


Sur le plan individuel, Elijah Clarance a connu un passage relativement discret sous les couleurs saint-quentinoises. En Betclic ÉLITE, le “Swedish Westbrook” tournait à 5,5 points, 1,5 rebond et 1,2 passe décisive en 14 minutes de moyenne sur six rencontres.


Sa grosse chute survenue après un dunk à Poitiers, après 5 minutes et 49 secondes de jeu le 24 mai dernier, est désormais de l’histoire ancienne.


Après le Mexique et l’Europe de l’Est, la Malaisie

Passé par la NCAA à Illinois State, l’Allemagne à Francfort, les Pays-Bas, la Croatie, la Lettonie, l’Estonie, la Hongrie, le Mexique ou encore le Kosovo, l’international suédois poursuit donc son tour du monde du basketball depuis la Malaisie.

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