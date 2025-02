L’orgueil de la JL Bourg : la Jeu fait redescendre l’Élan Chalon !

Frédéric Fauthoux a grandement dû apprécier la réaction de ses joueurs. Passablement énervé après la contre-performance de son équipe dans un match déterminant pour les playoffs d’EuroCup contre l’Hapoël Jérusalem, les Burgiens ont parfaitement réagi en Betclic ELITE. Face à l’une des formations en forme du championnat, l’Élan Chalon (6 victoires en 7 matchs), la JL Bourg a complètement fait dérailler la bonne mécanique chalonnaise, dominant outrageusement les joueurs d’Elric Delord (103-77).

-22 à la mi-temps : Chalon prend l’eau à Ékinox

C’est privé de leur meilleur marathonien Zac Cuthbertson, blessé, que les Chalonnais se rendaient à Bourg-en-Bresse ce dimanche avec la ferme intention de confirmer les bons résultats actuels. Pourtant, l’équipe chalonnaise a vécu un véritable cauchemar en Bresse.

Après une entame de match équilibrée, les Bourguignons ont rapidement pris la foudre face à une efficacité incroyable à longue distance côté burgien (8/12 à 3-points en première mi-temps, 11/25 au final). Pour preuve : la réussite à plus d’un mètre de la ligne extérieure de Jean-Marc Pansa, pour sa 2e tentative de la saison toutes compétitions confondues ! Ainsi, sous l’impulsion du trio Joël Ayayi (17 points à 8/9 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives) – Xavier Castaneda (25 points à 6/7 aux tirs et 3 passes décisives) – Jean-Marc Pansa (14 points à 6/8 aux tirs et 8 rebonds), les joueurs de Frédéric Fauthoux ont creusé l’écart dès le premier quart-temps (29-15, 10′).

À 1m de la ligne, je répète, à 1M DE LA LIGNE ! @Jmp27_ ON FIRE DANS CE DÉBUT DE MATCH 🔥 JL BOURG 38 ⚡️ 25 @ELANCHALON#WeRedy pic.twitter.com/OyaVpgcqhE — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) February 2, 2025

Dominé dans l’impact physique et incapable de suivre le rythme infernal imposé par la JL Bourg, l’Élan Chalon a littéralement pris l’eau dans cette première mi-temps. Avec 22 points d’avance à la pause (56-34, 20′), la formation burgienne s’est grandement facilitée la rencontre.

Première contre-performance de l’ère Delord

Et il y a des jours où tout va, comme ce dimanche après-midi pour la JL Bourg. La Jeu n’a jamais relâché son étreinte sur l’Élan Chalon, comptant jusqu’à 30 longueurs d’avance au cœur du troisième quart-temps (69-39, 24′). Dépassés dans tous les compartiments du jeu, les partenaires de Zeljko Sakic (16 points à 5/9) n’ont rien pu faire pour stopper l’hémorragie.

Malgré un léger relâchement en début de dernier quart-temps – avec un 13-2 encaissé en 4 minutes -, la JL Bourg d’un bon Jordan Usher également (17 points à 6/9 aux tirs), a récité son basket devant son public. Parti de trop loin, Chalon-sur-Saône a ainsi encaissé une très lourde défaite à l’extérieur (103-77), marquant la première vraie contre-performance de l’ère Delord.