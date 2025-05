Marie-Paule Foppossi en partance pour Bourges

Champion d’Europe privé de Coupe d’Europe la saison prochaine, Villeneuve-d’Ascq va quasiment repartir de zéro la saison prochaine. Selon La Voix du Nord, seule Marie-Eve Paget restera à l’ESBVA-LM, rejointe par Alexia Chery et le duo angevin Ameryst Alston – Emmanuelle Tahane.

Parmi les départs villeneuvois, Carla Leite et Aminata Gueye vont rejoindre Saragosse ensemble. Maia Hirsch est attendue à Charleville tandis que Caroline Hériaud aimerait découvrir l’étranger. Après une seule saison, Marie-Paule Foppossi va également prendre la poudre d’escampette.

La quatrième recrue des Tango ?

Toujours dans les colonnes de La Voix du Nord, on apprend que la surprise de l’EuroBasket 2023 est attendue à Bourges. Pré-convoquée pour la préparation du championnat d’Europe 2025, la Strasbourgeoise finit très fort sa troisième saison professionnelle, deuxième meilleure marqueuse des playdowns (18 points, 5,7 rebonds et 2,3 passes décisives), alors qu’elle avait connu des débuts poussifs (10 points à 44%, 2,9 rebonds et 1 passe décisive), comme son club.

Alors que Tima Pouye a prolongé, Marie-Paule Foppossi est la quatrième joueuse dont le nom se retrouve sérieusement lié aux Tango pour l’exercice 2025/26 après les deux charnaysiennes Monique Akoa-Makani et Maëva Djaldi-Tabdi ainsi qu’Elodie Naigre.