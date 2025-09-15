Marine Johannes benché, Seattle et Golden State dos au mur : première compliquée en playoffs WNBA

Alors que les Françaises n’ont jamais été aussi nombreuses pour entamer les playoffs WNBA (dont c’est une découverte pour beaucoup) elles ont toutes vécues une première contrastée, à différentes échelles !

Nouvelle perf’ historique de Malonga insuffisante

Golden State Valkyries et Seattle Storm, qui possèdent les plus gros contingents français, semblent bien mal embarquées pour poursuivre l’aventure dans le dernier carré. Les deux franchises sont déjà dos au mur après le premier match, sachant que ce premier tour des playoffs WNBA se joue au meilleur des trois manches.

Surtout, les Valkyries et le Storm ont subi une lourde déconvenue dans ce match 1, respectivement dominés par le Minnesota Lynx (102-77) et Las Vegas Aces (102-77). Malgré les belles performances des Tricolores, avec par exemple 28 points pour le duo Williams – Malonga ou encore les 13 unités de Janelle Salaün, les deux franchises sont désormais dans l’obligation de remporter les deux prochains matchs pour espérer poursuivre leur route en playoffs.

Dominique Malonga in her playoff debut: 12 PTS

11 REB

3 STL + BLK

Dominique Malonga in her playoff debut: 12 PTS
11 REB
3 STL + BLK
2/2 3PT First teenager in WNBA playoff history to record a double-double.

Akoa-Makani également battu par le Liberty de Johannes

La route s’annonce encore plus tortueuse pour le Phoenix Mercury de Monique Akoa-Makani, battu à domicile lors de cette première manche par le New York Liberty de Marine Johannès. Le tenant du titre a fait la différence après une prolongation, avec notamment une série de 8-0 décisive à l’initiative du duo Cloud – Stewart (41 points en cumulés).

Malgré de beaux efforts, Monique Akoa-Makani a fait preuve de trop de maladresse (2/11 aux tirs), tout comme ses coéquipières (32% au global). Ainsi, la seule Française a avoir gagné pour débuter ses playoffs est Marine Johannes, mais l’arrière a cependant été victime du raccourcissement des rotations et n’a pas joué la moindre minute.