WNBA

Marine Johannes benché, Seattle et Golden State dos au mur : première compliquée en playoffs WNBA

WNBA - Les playoffs ont débuté dimanche 14 septembre, avec les débuts de nombreuses Françaises. Déjà habitué de la post-season, Marine Johannès a cependant dû regarder la victoire en prolongation de New York depuis le banc, quand les Tricolores de Seattle et Golden State ont largement perdu le match 1.
00h00
Marine Johannes benché, Seattle et Golden State dos au mur : première compliquée en playoffs WNBA

Monique Akoa-Makani n’a pas réussi à faire pencher la balance en faveur de Phoenix contre New York.

Crédit photo : Allan Henry - Imagn Images

Alors que les Françaises n’ont jamais été aussi nombreuses pour entamer les playoffs WNBA (dont c’est une découverte pour beaucoup) elles ont toutes vécues une première contrastée, à différentes échelles !

Nouvelle perf’ historique de Malonga insuffisante

Golden State Valkyries et Seattle Storm, qui possèdent les plus gros contingents français, semblent bien mal embarquées pour poursuivre l’aventure dans le dernier carré. Les deux franchises sont déjà dos au mur après le premier match, sachant que ce premier tour des playoffs WNBA se joue au meilleur des trois manches.

Surtout, les Valkyries et le Storm ont subi une lourde déconvenue dans ce match 1, respectivement dominés par le Minnesota Lynx (102-77) et Las Vegas Aces (102-77). Malgré les belles performances des Tricolores, avec par exemple 28 points pour le duo Williams – Malonga ou encore les 13 unités de Janelle Salaün, les deux franchises sont désormais dans l’obligation de remporter les deux prochains matchs pour espérer poursuivre leur route en playoffs.

Akoa-Makani également battu par le Liberty de Johannes

La route s’annonce encore plus tortueuse pour le Phoenix Mercury de Monique Akoa-Makani, battu à domicile lors de cette première manche par le New York Liberty de Marine Johannès. Le tenant du titre a fait la différence après une prolongation, avec notamment une série de 8-0 décisive à l’initiative du duo Cloud – Stewart (41 points en cumulés).

Malgré de beaux efforts, Monique Akoa-Makani a fait preuve de trop de maladresse (2/11 aux tirs), tout comme ses coéquipières (32% au global). Ainsi, la seule Française a avoir gagné pour débuter ses playoffs est Marine Johannes, mais l’arrière a cependant été victime du raccourcissement des rotations et n’a pas joué la moindre minute.

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
