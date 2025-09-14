Le programme des playoffs WNBA, avec 7 Françaises en lice

Débutée le 16 mai, la saison régulière de WNBA s’est officiellement terminée dans la nuit de ce jeudi 11 au vendredi 12 septembre. Les classements sont désormais figés, cinq équipes sont éliminées (dont le Connecticut Sun et ses trois Françaises), et les huit autres qualifiées pour les playoffs. Ceux-ci débutent trois jours plus tard, ce dimanche 14 septembre. À horaire européen, afin que le maximum de personnes dans le monde s’y intéresse.

Voici le programme complet aux heures françaises des quatre affiches du premier tour (joué au meilleur des 3 matchs) qui lanceront les playoffs et la succession des derniers champions WNBA (New-York Liberty en 2024). Les demi-finales se joueront ensuite au meilleur des 5 matchs, et la grande finale au meilleur des 7. Sept Françaises sont en lice, toutes avec des rôles non-négligeables :

(1) Minnesota Lynx vs Golden State Valkyries (8)

Premier match : Dimanche 14 septembre à 19h00 (à Minneapolis)

Dimanche 14 septembre à 19h00 (à Minneapolis) Deuxième match : Jeudi 18 septembre à 4h00 (à Golden State)

Jeudi 18 septembre à 4h00 (à Golden State) Éventuel troisième match : Samedi 20 septembre, horaire à déterminer (à Minneapolis)

David contre Goliath. Si les Valkyries ont réussi à s’accrocher lors de leurs confrontations avec Minnesota cette saison, elles ont bel et bien encaissé un 4-0. Les finalistes 2024 ont dominé cette saison 2025 de la tête et des épaules, avec une Napheesa Collier qui sera probablement MVP. Côté Français, les rookies Janelle Salaün (1,88 m, 24 ans) et Carla Leite (1,75 m, 21 ans) découvriront leurs premiers playoffs, avec un rôle plus important comme titulaire pour Salaün, et peut-être quelques minutes en sortie de banc pour Leite. Aussi attendue titulaire, la troisième tricolore Iliana Rupert (1,94 m, 24 ans) retrouvera un vrai rôle en playoffs pour la première fois depuis son titre avec Las Vegas en 2022.

(2) Las Vegas Aces vs Seattle Storm (7)

Premier match : Lundi 15 septembre à 4h00 (à Las Vegas)

Lundi 15 septembre à 4h00 (à Las Vegas) Deuxième match : Mercredi 17 septembre à 3h30 (à Seattle)

Mercredi 17 septembre à 3h30 (à Seattle) Éventuel troisième match : Vendredi 19 septembre, horaire à déterminer (à Las Vegas)

Les dynamiques de ces deux équipes sont aussi inversées. Après un début de saison compliqué, les Aces ont fini en trombe par… 16 victoires d’affilée pour aller chercher cette deuxième place. Le Storm a arraché un bilan positif malgré de nombreuses difficultés montrées en attaque et dans la cohésion d’équipe en général. Par son rôle de couteau-suisse, Gabby Williams (1,80 m, 29 ans) sera attendue et peut s’attendre à un énorme temps de jeu. Au contraire de Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans), dont l’inexpérience ainsi que les problèmes de fautes et de pertes de balle pourraient conduire sa coach à la réduire à de faibles minutes, sauf si elle performe.

(3) Atlanta Dream vs Indiana Fever (6)

Premier match : Dimanche 14 septembre à 21h00 (à Atlanta)

Dimanche 14 septembre à 21h00 (à Atlanta) Deuxième match : Mercredi 17 septembre à 1h30 (à Indianapolis)

Mercredi 17 septembre à 1h30 (à Indianapolis) Éventuel troisième match : Vendredi 19 septembre, horaire à déterminer (à Atlanta)

Cette seule affiche sans Française devrait aussi être déséquilibrée. Notamment car le Fever compte… six absentes pour ce premier match. Dont quatre qui ne reviendront pas quoi qu’il arrive, comme la superstar Caitlin Clark. Dans ces conditions, le Dream d’Atlanta, auteur d’une superbe saison, est largement favori.

(4) Phoenix Mercury vs New-York Liberty (5)

Premier match : Dimanche 14 septembre à 23h00 (à Phoenix)

Dimanche 14 septembre à 23h00 (à Phoenix) Deuxième match : Jeudi 18 septembre à 2h00 (à New-York)

Jeudi 18 septembre à 2h00 (à New-York) Éventuel troisième match : Samedi 20 septembre, horaire à déterminer (à Phoenix)

Une affiche qui s’annonce serrée entre des championnes en titre new-yorkaises qui ont déçu cette saison, et des joueuses de Phoenix qui ont été solides toute la saison. Sur les lignes arrières, on s’attend à un duel entre les deux tricolores Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) et Marine Johannès (1,78 m, 30 ans). Si la première devrait tenir sa place de titulaire même si ce sont ses premiers playoffs, la seconde pourrait pâtir du resserrement des rotations. Son manque d’agressivité en attaque a poussé sa coach à la mettre de côté sur les derniers matchs de saison régulière, pour lui préférer des profils défensifs. Johannès n’a pas su profiter de l’absence de Sabrina Ionescu pour s’imposer ces dernières semaines, et pourrait en payer le prix, comme en 2023 (11 minutes de moyenne contre 19 en saison régulière).