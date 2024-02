Roanne songe à Steeve Ho You Fat

Dans une impasse à Fos-Provence, où le club sudiste a lancé une procédure contre lui, Steeve Ho You Fat (1,98 m, 35 ans) pourrait potentiellement se retrouver d’ici quelques semaines sur le marché et intéresser de nombreuses équipes françaises, au vu de son expérience (15e saison professionnelle).

Ainsi, la Chorale de Roanne s’est déjà enseignée, du propre aveu de Jean-Denys Choulet dans Le Progrès. Mais la solution Ho You Fat n’est pas la plus évidente pour le club ligérien, confronté à l’urgence à cause de la blessure de Cyril Langevine, malgré l’émergence de Théo Pierre-Justin, et « l’abandon de poste » de Nuni Omot, absent pendant deux jours à l’entraînement sans certificat médical.

« [La guérison de Langevine] ne va vraiment pas vite ce qui nous incite à lorgner un peu partout et il y avait la piste Ho You Fat qui est en suspens. Ce serait intéressant d’avoir quelqu’un qui connaît la maison, vaillant. » Jean-Denys Choulet

Avant d’aller vivre la folle aventure des Metropolitans 92, Steeve Ho You Fat a déjà joué à la Chorale de Roanne, entre 2019 et 2021. Joueur français majeur du championnat à l’époque, il avait vécu la meilleure saison individuelle de sa carrière en Betclic ÉLITE sous les ordres de Jean-Denys Choulet en 2020/21 (8,9 points à 53%, 5,1 rebonds et 1,4 passe décisive pour 11,3 d’évaluation).