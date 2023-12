Sept clubs pour deux tickets disponibles : qui ira à la Leaders Cup 2024 ?

Le SQBB de William Pfister et la SIG de Dan Akin ont encore leur destin en main

Crédit photo : Philippe Gigon / SIG Strasbourg

Betclic ÉLITE - Alors que l'AS Monaco, l'ASVEL, Paris, la JL Bourg et Nanterre sont déjà qualifiés pour la Leaders Cup 2024, trois tickets restent encore officiellement en suspens. Le SLUC Nancy a déjà verrouillé l'un d'entre eux à 99%. Pour les deux derniers, Saint-Quentin, Le Portel et Strasbourg sont les mieux placés, mais Dijon, Le Mans, Cholet et Chalon n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le point sur toutes les possibilités.