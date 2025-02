[Vidéo] 21 points en 23 minutes : le premier carton de Marine Johannès depuis son retour de blessure

Il n’aura donc fallu que deux matchs à Marine Johannès pour redevenir Marine Johannès… Encore à court de rythme la semaine dernière pour son retour de blessure (3 points à 1/7), après plus de trois mois d’absence, l’arrière de Mersin a pleinement rassuré mercredi soir sur sa capacité à vite retrouver son meilleur niveau.

Bien sûr, l’équipe turque n’a pas réalisé un miracle, remontant « seulement » 15 de ses 29 points de débours de l’aller (victoire 92-77 contre Valence, après une défaite 57-86), mais l’internationale française a été exceptionnelle. Son tir signature (le 3-points sur une jambe) en milieu de première mi-temps l’a mis sur les bons rails et l’artiste normande a rayonné au retour des vestiaires.

NEVER GETTING TIRED OF MJ'S ONE-LEGGED THREES 🏹 #EuroLeagueWomen x @CBKMersin pic.twitter.com/jtecztcb2v

À créditer de trois shoots primés dans le quatrième quart-temps, Marine Johannès a terminé sa soirée avec 21 points à 8/11 (dont 5/7 à 3-points), 3 rebonds et 1 interception en seulement 23 minutes.

marine johannes vs valencia in euroleague women semifinal play in second leg

21 points (8-11 fg, 5-7 3fg) pic.twitter.com/lGtVjLLWLu

— jack maloney (@jackmaloneycbs) February 26, 2025