Votes ouverts pour le Trophée Alain-Gilles, désignant le meilleur basketteur ou meilleure basketteuse française en 2025

Le Trophée Alain-Gilles, récompensant annuellement le meilleur basketteur ou la meilleure basketteuse française, a ouvert ses votes pour l’année 2025. Ceux-ci sont ouverts jusqu’au jeudi 18 septembre minuit. Alors, qui pour succéder à Gabby Williams, lauréate en 2024 ?

Nadir Hifi favori ?

Quatorze Tricolores ont été sélectionnés pour ce trophée (avec parité : sept hommes et sept femmes), créé en 2015 avec le nom de l’ancienne légende du basket français pour promouvoir le meilleur basketteur ou la meilleure basketteuse française de l’année. Le lauréat est désigné par le public (vote comptant pour une voix) et un jury composé de 17 votants.

On retrouve évidemment une grande majorité des acteurs des équipes de France de cet été, avec par exemple Nadir Hifi, Zaccharie Risacher, Guerschon Yabusele, Elie Okobo ou encore Sylvain Francisco. Même chose chez les femmes, avec Valériane Ayayi, Iliana Rupert, Janelle Salaün ou Leïla Lacan.

Auteur du doublée Championnat – Coupe avec Paris, meilleur marqueur de Betclic ELITE (18,2 points par match) et élu Rising Star de l’EuroLeague, Nadir Hifi paraît être l’un des favoris pour cette distinction.

La liste complète des prétendants au trophée Alain-Gilles

