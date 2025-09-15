Recherche
Équipe de France

Votes ouverts pour le Trophée Alain-Gilles, désignant le meilleur basketteur ou meilleure basketteuse française en 2025

Équipe de France - Les votes pour le Trophée Alain-Gilles, désignant le meilleur basketteur ou la meilleure basketteuse française de l'année 2025, sont ouverts.
00h00
Votes ouverts pour le Trophée Alain-Gilles, désignant le meilleur basketteur ou meilleure basketteuse française en 2025

Nadir Hifi et Zaccharie Risacher ont été nominés pour le Trophée Alain-Gilles.

Crédit photo : Julie Dumélié

Le Trophée Alain-Gilles, récompensant annuellement le meilleur basketteur ou la meilleure basketteuse française, a ouvert ses votes pour l’année 2025. Ceux-ci sont ouverts jusqu’au jeudi 18 septembre minuit. Alors, qui pour succéder à Gabby Williams, lauréate en 2024 ?

Nadir Hifi favori ?

Quatorze Tricolores ont été sélectionnés pour ce trophée (avec parité : sept hommes et sept femmes), créé en 2015 avec le nom de l’ancienne légende du basket français pour promouvoir le meilleur basketteur ou la meilleure basketteuse française de l’année. Le lauréat est désigné par le public (vote comptant pour une voix) et un jury composé de 17 votants.

On retrouve évidemment une grande majorité des acteurs des équipes de France de cet été, avec par exemple Nadir Hifi, Zaccharie Risacher, Guerschon Yabusele, Elie Okobo ou encore Sylvain Francisco. Même chose chez les femmes, avec Valériane Ayayi, Iliana Rupert, Janelle Salaün ou Leïla Lacan.

Auteur du doublée Championnat – Coupe avec Paris, meilleur marqueur de Betclic ELITE (18,2 points par match) et élu Rising Star de l’EuroLeague, Nadir Hifi paraît être l’un des favoris pour cette distinction.

La liste complète des prétendants au trophée Alain-Gilles

en 2025 (lien pour voter juste ici) : 

  • Nadir Hifi
  • Guerschon Yabusele
  • Sylvain Francisco
  • Elie Okobo
  • Zaccharie Risacher
  • Evan Fournier
  • Rudy Gobert
  • Valériane Ayayi
  • Iliana Rupert
  • Janelle Salaün
  • Leïla Lacan
  • Dominique Malonga
  • Carla Leite
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
thegachette
Faire du 18 ème homme de l'Edf (en comptant les absents) le favori, ça montre une saison au final pas si folle pour nos français(es)... Mais Hifi et Paris ont fait une belle saison...
Répondre
(1) J'aime
fanbasket
Aucun selon moi. Résultats décevants
Répondre
(0) J'aime
