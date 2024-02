Zaccharie Risacher nouveau n°1 de la draft NBA prévisionnelle !

Et si la Betclic ÉLITE accueillait un n°1 de Draft pour la deuxième année consécutive ? Un an après Victor Wembanyama, c’est désormais Zaccharie Risacher qui attire tous les regards, classé n°1 par ESPN.

Zaccharie Risacher takes over the No. 1 spot on our board due to the remarkable productivity, efficiency and consistency he's displayed. Risacher is starting to show increased flashes of ballhandling and passing confidence; notable considering the other ways he impacts the game. pic.twitter.com/A4PZG1ffDi — Jonathan Givony (@DraftExpress) February 10, 2024

Retombé vers la 15e place des prévisions l’été dernier après avoir manqué sa Coupe du Monde U19, l’ailier de la JL Bourg réalise un début de saison fantastique dans l’Ain. À tel point qu’il ne cesse de monter dans les mock drafts d’ESPN : n°3 en novembre, n°2 en janvier, n°1 maintenant ! Présent lors de son récital à Salonique le 24 janvier (20 points à 7/11 et 3 rebonds en 25 minutes), le spécialiste Jonathan Givony souligne la constance de l’ancien ailier de l’ASVEL, alors que son match à 0 point contre Monaco dimanche aurait pu lui jouer des tours.

Toujours deux Français aux deux premières places, et trois dans le Top 10 !

« Risacher devient n°1 en raison de sa productivité remarquable, de son efficacité et de la constance qu’il a déployé toute la saison pour la JL Bourg, une équipe classée à la deuxième place du championnat de France et de l’EuroCup. Il shoote à 46% à 3 points, tout en défendant régulièrement sur le meilleur joueur adverse et en étant capable de switcher sur les postes 1 à 5 lors des pick and roll. Risacher commence à montrer de vraies choses en terme de qualité de dribble et de passes, ce qui n’est pas anodin vu toutes les façons dont il peut impacter le jeu. Il a à la fois un très gros potentiel et une vraie marge de progression, surtout qu’il n’a que 18 ans, en même temps que d’incroyables instincts de basketteur. Toutes les franchises NBA pourraient avoir besoin d’un tel joueur, ce qui signifie qu’il aura de nombreuses opportunités d’être drafté très haut, peu importe l’ordre des équipes. »

Derrière, on retrouve le même duo que début janvier, mais dans un ordre inversé cette fois. Irrégulier depuis son retour de blessure, Alexandre Sarr est tombé à la 2e place tandis que Tidjane Salaün a glissé de la 6e à la 8e place, ESPN écrivant qu’il s’était refroidi après un incroyable mois de décembre alors même qu’il a été élu MVP de janvier en Betclic ÉLITE. Mais sa dernière sortie à Nanterre a effectivement été douloureuse (8 points à 3/13), de même que son impact a pu être timide sur les derniers matchs de Champions League.