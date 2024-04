Bientôt déplâtré, Bilal Coulibaly réaffirme son objectif Jeux olympiques

La saison 2023/24 des Washington Wizards, et de neuf autres franchises NBA, s’est terminée ce dimanche 14 avril. Par la suite, ces équipes éliminées ont conduit des interviews de fin de saison (« exit interviews ») avec leurs joueurs, pour faire le bilan et déjà se projeter vers l’avenir. Bilal Coulibaly (2,03 m, 19 ans), n°7 de la dernière Draft, est aussi passé à ce rituel. Même si sa saison, qui fut plutôt une satisfaction, surtout quand on s’attarde sur les statistiques, était déjà terminée depuis quasiment un mois.

Auprès des journalistes locaux qui l’ont suivi toute l’année, l’ancien des Metropolitans 92 a abordé plusieurs sujets. Et notamment les choses qui l’ont surpris, positivement ou négativement. Parmi celles-ci, il a souligné qu’il avait trouvé les joueurs NBA moins dominants physiquement que ce à quoi on l’avait préparé. Rien d’étonnant venant de celui qui – contrairement aux prospects américains – avait déjà joué contre des adultes avant d’arriver en NBA. D’autant plus dans le championnat français, réputé pour sa densité physique. Pendant toute la saison, il a rivalisé physiquement avec les meilleurs joueurs de la ligue. Avec un gros temps de jeu et des énormes responsabilités défensives. Seule une blessure est venue le stopper.

« On m’avait mis au courant de la dimension physique qu’il y avait en NBA, que les joueurs étaient bien plus forts et athlétiques. Mais quand j’ai mis les pieds sur le court, je n’ai pas vu une telle différence. J’ai pu défendre les meilleurs joueurs toute la saison, j’en suis très content… La chose que j’ai le plus apprise cette saison est de prendre soin de mon corps. Il faut faire ses soins tous les jours, aux moments opportuns, et il faut aussi boire beaucoup d’eau. »

Toujours dans la même interview de sortie, le natif de région parisienne en a aussi profité pour informer sur l’état de sa blessure – une fracture au poignet droit qui a mis fin à sa saison le 19 mars dernier – ainsi que sur l’été qui l’attendait :