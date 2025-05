Connecticut décroche sa première victoire avec Bria Hartley titulaire, Williams et Malonga sombrent à domicile

Premier succès pour Méziane et Hartley

Depuis le début de saison, le Connecticut Sun était à la recherche d’une première victoire en WNBA. Après les victoires de Chicago et Dallas ces derniers jours, la franchise demi-finaliste la saison dernière restait la seule qui n’avait pas encore ouvert son compteur. Pour essayer de briser la série de 5 défaites, Rachid Meziane a tenté l’intégration de sa compatriote Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) dans le cinq majeur, pour la première fois depuis 2020. Avec succès. Ses joueuses sont en effet allées l’emporter à Indiana (83-85), chez une équipe du Fever forcément handicapée par l’absence de sa superstar Caitlin Clark.

Alors qu’elles menaient de 15 points au début du dernier quart, les joueuses du Sun se sont tout de même fait peur en encaissant un 16-0, avant de finalement l’emporter de deux points. Une bouffée d’air frais pour le coach villeneuvois, qui avait grand besoin de cette première victoire pour ses débuts dans la ligue américaine. Hartley termine avec 6 points à 2/5 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), 3 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 24 minutes.

« J’aime ce qu’elle apporte en attaque, mais j’attends d’elle qu’elle soit plus dure défensivement. Elle apporte de l’expérience, c’est elle qui gère le tempo puisque Lindsay [Allen] est absente. C’est notre nouvelle décisionnaire sur le parquet. Elle peut tirer à 3-points donc ça donne de l’espace à ses coéquipières qui peuvent attaquer le panier. Je la connais, je l’ai coachée quand j’étais assistant avec l’équipe de France, donc on se comprend. Il faut juste qu’elle prenne le rythme des matchs pour devenir plus d’impact en défense. » Coach Meziane sur Bria Hartley, rapporté par Jordan S Grice pour Tunnel Vision

Ça passe pour New-York et Minnesota, ça casse pour Phoenix et Seattle

Dans le rang des victoires tricolores, on peut aussi compter celles à l’extérieur du New-York Liberty de Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) à Washington (63-85), et celle du Minnesota Lynx de Marième Badiane (1,90 m, 30 ans) à Phoenix (71-74). Les deux finalistes de la saison 2024 confirment leur statut de favori sur ce début de saison, en étant toujours invaincues. Dans le premier match, c’est surtout Sabrina Ionescu qui a brillé avec 28 points côté new-yorkais, alors que Johannès n’a marqué que 3 points à 1/8 aux tirs en 17 minutes. Même maladresse pour Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) avec Phoenix, qui a marqué 5 points et délivré 4 passes décisives mais à 2/10 aux tirs. Côté Minnesota, Badiane n’a joué que deux petites minutes en sortie de banc.

Enfin, le duo tricolore de Seattle signe une deuxième défaite consécutive, cette fois à domicile contre Atlanta (87-94). Les joueuses du Storm se sont faites manger par le duo Howard-Gray, qui a cumulé 61 points. Elles menaient pourtant de 17 points dans le troisième quart, mais ont perdu la seconde période 42-60. Atlanta a tenté et rentré trois fois plus de tirs à 3-points que Seattle (9/31 contre 3/11), qui confirme son statut d’équipe la moins prolifique à l’extérieur de la ligue.

Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) a d’ailleurs marqué 2 des 3 tirs primés de son équipe. Elle termine avec 14 points, 3 rebonds et 1 passe décisive en 31 minutes, mais 5 fautes et… 7 turnovers. En sortie de banc la rookie Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a marqué 4 points en 9 minutes. Avec un bilan désormais égal (3-3), le Storm est en sixième position.