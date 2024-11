Irréprochables en Lettonie, les Bleues quasiment qualifiées pour l’EuroBasket 2025 !

La victoire israélienne contre l’Irlande plus tôt dans la journée (90-61) avait réduit à néant tout espoir de qualification dès ce dimanche pour l’équipe de France féminine. Mais il n’existe pourtant plus guère de doute sur la présence des Bleues à l’EuroBasket 2025… En Lettonie, elles sont restées invaincues à la tête de la Poule E (4v-0d), l’emportant 92-61.

16 des 18 premiers points pour Williams

Pour cela, les vice-championnes olympiques ont parfaitement entamé leur nouvelle vie cette semaine. Après leur balade caennaise contre Israël, elles ont poursuivi sur leur lancée à Riga : une victoire de 31 points, pratiquement dans la moyenne des qualifications jusque-là (+36,8). Alors que la Lettonie était l’adversaire le plus coriace du groupe, battu de « seulement » 22 points à l’aller (71-49), Gabby Williams a placé les Bleues sur orbite : 16 points en 5 minutes et 23 secondes pour démarrer la rencontre. 16 des 18 premiers points tricolores. Et si les Baltes ont un temps fait illusion, revenant jusqu’à -10 (34-44, 24e minute) grâce à un 8-0 impulsé par l’ex-berruyère Anete Steinberga (19 points), elles ont fini par craquer face au rouleur compresseur tricolore.

Devant quelques centaines de spectateurs, à peine, au cœur d’une salle indigne du haut-niveau, l’équipe de France a dû remettre un dernier coup d’accélérateur. Il est arrivé par l’intermédiaire du duo Janelle Salaün (12 points à 4/7) – Pauline Astier (13 points à 6/8, 2 rebonds et 3 passes décisives), rayonnante à la mène, à créditer de son meilleur match en sélection. À ses côtés, Leila Lacan a elle aussi prouvé que l’avenir était radieux à ce poste, en diffusant une forte agressivité défensive (10 points à 3/9 et 4 rebonds).

Qualification programmée le 6 février

Avec les retours de Marine Fauthoux , Marine Johannes et Iliana Rupert, l’équipe de France validera définitivement son billet pour l’Euro le 6 février 2025 contre la très faible équipe d’Irlande. Ce sera surtout une nouvelle occasion de continuer à surfer sur les acquis olympiques et monter en puissance avant un championnat d’Europe censé ramener les Bleues au sommet du basket continental. Un statut qui se refuse désespérément à la sélection tricolore depuis un bel été 2009 passé en… Lettonie.