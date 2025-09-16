Recherche
Coupe de France masculine

Le tirage au sort du 2e tour de la Coupe de France effectué : deux affiches 100% Betclic ÉLITE

Le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de France a été effectué. Découvrez les 7 affiches programmées le mardi 7 octobre.
00h00
Crédit photo : ESSM Le Portel

Alors que la saison 2025/26 a été officiellement lancée par le premier tour de la Coupe de France, le tirage au sort du deuxième tour du Trophée Robert-Busnel a été effectué ce mardi au siège de la FFBB.

Avec l’entrée en lice de huit équipes de Betclic ÉLITE, le hasard a notamment réservé un nouvel Opalico entre Le Portel et Gravelines-Dunkerque, tandis que Saint-Quentin recevra Nancy.

Parmi les autres affiches, on relèvera notamment l’intrigant derby francilien entre Poissy et Nanterre ou le déplacement piégeux de Limoges chez le SCABB.

Le programme du deuxième tour :

  • Saint-Chamond-Andrézieux (Elite 2, +7) – Limoges (Betclic Elite)
  • Hyères-Toulon (Elite 2) – Lyon So (NM1, +7)
  • Antibes (Elite 2) – Aix-Maurienne (Elite 2)
  • Pau-Lacq-Orthez (Elite 2, +7) – Boulazac (Betclic Elite)
  • Tarbes-Lourdes (NM1) – Les Sables d’Olonne (NM1)
  • Challans (Elite 2) – La Rochelle (Elite 2)
  • Nantes (Elie 2) – Quimper (Elite 2)
  • Fougères (NM1, +7) – Blois (Elite 2)
  • Le Havre (NM1) – Loon Plage (NM1)
  • Poissy (NM1, +14) – Nanterre (Betclic Elite)
  • Le Portel (Betclic Elite) – Gravelines-Dunkerque (Betclic Elite)
  • Evreux (Elite 2) – Tours (NM1, +7)
  • Metz (NM1) – Orchies (NM1)
  • Châlons-Reims (Elite 2, +7) – Strasbourg (Betclic Elite)
  • Denain (Elite 2) – Mulhouse (NM1, +7)
  • Saint Quentin (Betclic Elite) – Nancy (Betclic Elite)

Les matchs se joueront le mardi 7 octobre à 20h.

Coupe de France Masculine – 1er tour
12/09/2025
SAB Sables Vendée Basket
90 89
POI Poitiers
TOU Tours
90 81
CAE Caen
MUL Mulhouse Mustangs
71 60
BES Besançon
CHA Charleville-Méz.
81 90
MET Metz
ANG Angers
65 79
CHA Challans
LYO LyonSO
85 84
SVB Saint-Vallier
STB Le Havre
95 91
ROU Rouen
ORC Orchies
83 60
LEV Levallois
SAL Pays Salonais Basket 13
71 88
ANT Antibes
TOU Toulouse
59 79
TAR Tarbes-Lourdes
FOU Pays de Fougères
83 72
LOR Lorient
CHA Saint-Chamond
75 66
VIC Vichy
Coupe de France Masculine – 1er tour
13/09/2025
POI Poissy
90 86
VDS Val de Seine Basket
CHA Champagne Basket
84 70
ASA Gries-Souffel
ROA Roanne
79 83
AIX Aix-Maurienne
LOO Loon Plage
79 72
BER Berck Rang du Fliers
REN Rennes
91 92
NAN Nantes
FOS Fos Provence
69 71
HTV Hyères-Toulon
BLO Blois
85 74
ORL Orléans
BOU Boulogne-sur-Mer
90 100
DEN Denain
BBM BBM Marmande
72 112
PAU Pau-Lacq-Orthez
CHA Chartres
92 94
EVR Evreux
VIT Vitré
72 77
QUI Quimper

 

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
