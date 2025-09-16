Le tirage au sort du 2e tour de la Coupe de France effectué : deux affiches 100% Betclic ÉLITE

Alors que la saison 2025/26 a été officiellement lancée par le premier tour de la Coupe de France, le tirage au sort du deuxième tour du Trophée Robert-Busnel a été effectué ce mardi au siège de la FFBB.

Avec l’entrée en lice de huit équipes de Betclic ÉLITE, le hasard a notamment réservé un nouvel Opalico entre Le Portel et Gravelines-Dunkerque, tandis que Saint-Quentin recevra Nancy.

Parmi les autres affiches, on relèvera notamment l’intrigant derby francilien entre Poissy et Nanterre ou le déplacement piégeux de Limoges chez le SCABB.

Le programme du deuxième tour :

Saint-Chamond-Andrézieux (Elite 2, +7) – Limoges (Betclic Elite)

Hyères-Toulon (Elite 2) – Lyon So (NM1, +7)

Antibes (Elite 2) – Aix-Maurienne (Elite 2)

Pau-Lacq-Orthez (Elite 2, +7) – Boulazac (Betclic Elite)

Tarbes-Lourdes (NM1) – Les Sables d’Olonne (NM1)

Challans (Elite 2) – La Rochelle (Elite 2)

Nantes (Elie 2) – Quimper (Elite 2)

Fougères (NM1, +7) – Blois (Elite 2)

Le Havre (NM1) – Loon Plage (NM1)

Poissy (NM1, +14) – Nanterre (Betclic Elite)

Le Portel (Betclic Elite) – Gravelines-Dunkerque (Betclic Elite)

Evreux (Elite 2) – Tours (NM1, +7)

Metz (NM1) – Orchies (NM1)

Châlons-Reims (Elite 2, +7) – Strasbourg (Betclic Elite)

Denain (Elite 2) – Mulhouse (NM1, +7)

Saint Quentin (Betclic Elite) – Nancy (Betclic Elite)

Les matchs se joueront le mardi 7 octobre à 20h.