L’Élan Béarnais et l’ASA directement en playoffs de Pro B, l’ordre final du play-in connu

Malgré une saison à 38 journées de championnat, il a fallu attendre la dernière pour que le champion de France Pro B et le premier ticket vers la Betclic ELITE soit acté, avec Boulazac, vainqueur de Chartres ce mardi 13 mai (91-82). Et si la course pour le maintien était déjà jouée, les autres rencontres de cette dernière levée de l’antichambre de l’élite devaient donner leur verdict concernant les playoffs et le play-in.

Christopher Ledlum gâche la fête antiboise

À l’Azur Arena, ce n’était pas un soir de fête pour une montée en Betclic ELITE, mais un grand moment festif avait lieu pour célébrer les 30 ans du titre en Pro A des Sharks, son troisième et dernier titre de champion de France du club avec Jacques Monclar à sa tête à l’époque. Malheureusement pour les locaux, l’Élan Béarnais, sa victime à l’époque en 1995, entendait bien prendre une petite revanche en venant gâcher la fête, avec comme chef d’orchestre le MVP Christopher Ledlum, encore auteur d’un chantier sur la Côte d’Azur (25 points, 10 rebonds et 3 passes décisives). Après prolongation (74-81, a.p.), les Palois ont fait plier les locaux pour assurer leur place en playoffs et même sécuriser l’avantage du terrain au 1er tour avec la 4e place, doublant Roanne (5e)sur le fil.

Fos-sur-Mer pour l’honneur contre Roanne

Car la Chorale s’est sabordée en s’inclinant de peu sur le parquet de Fos-sur-Mer (85-82). Déjà condamné à la relégation, Fos-Provence ont eu à cœur de ponctuer cette saison cauchemar sur une victoire. Les BYers terminent ainsi à l’avant-dernière place du classement et peuvent éventuellement espérer un éventuel repêchage en juin.

Enfin, le dernier qualifié direct pour les playoffs est l’Alliance Sport Alsace. Malgré sa défaite à Champagne Basket de peu (71-68), les Alsaciens conservent la 6e et dernière place qualificative à la faveur du point-average contre Poitiers Basket 86. Le club pictavien hérite lui de la première place du play-in (7e), après avoir terminé sur une dernière victoire à Nantes (82-88). Le PB86 défiera Aix-Maurienne dans l’affrontement 7-8 du play-in, tandis que la JA Vichy recevra Antibes pour l’autre confrontation entre les places 9-10.

Jordan Davis et Blois assurent le spectacle, Benoit Gillet brille pour sa fin de carrière

L’ADA Blois, qui espérait tant que Boulazac faute face à Chartres, a fait le job tout en régalant son public du Jeu de Paume. Dans le sillage d’un excellent Jordan Davis (17 points, 4 rebonds et 8 passes décisives pour 25 d’évaluation), les hommes de David Morabito n’ont laissé aucune chance à Saint-Chamond (115-81). Une large victoire qui n’aboutit finalement pas à une montée directe en Betclic ELITE, qu’il faudra aller chercher en playoffs d’accession pour les Blésois.

Enfin, dans les autres rencontres de cette dernière journée de Pro B, Orléans (3e) s’est imposé dans douleur contre Caen (77-82). Les Dragons de Denain ont pu soigner la dernière sortie en carrière de Benoit Gillet, ce dernier ayant particulièrement brillé (21 points et 5 passes décisives) dans une victoire contre Aix-Maurienne (104-95).