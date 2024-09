Pour Halvine Dzellat, ce sera Cincinnati

Si son départ aux États-Unis était annoncé depuis la fin du mois de juin, sa destination restait un mystère. Or, Halvine Dzellat-Diakeno (2,07 m, 20 ans) aurait choisi de rejoindre l’université de Cincinnati. Le capitaine des U20 champions d’Europe sort d’une saison rookie réussie à Lille (6,5 points à 48% et 4,4 rebonds en 18 minutes de jeu en moyenne) et devait revenir à l’ADA Blois.

2004-born French prospect, Halvine Dzellat, has signed with Cincinnati in the class of 2024, I’m told.

The 6’10”, 230+ pound big man served as the team captain and starting center for France during their gold medal run at this summer’s FIBA U20 EuroBasket. pic.twitter.com/j7KkG8Fen4

— Jon Chepkevich (@JonChep) September 8, 2024