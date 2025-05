Testez vos connaissances sur le basket à Brest

En mars 2025, le journaliste local et père de la joueuse professionnelle Ewl Guennoc, Ronan Guennoc publie un ouvrage consacré à l’histoire de l’Étendard de Brest, de sa naissance en 1952 à sa disparition en 2023.

Ce quiz mettra vos connaissances à l’épreuve au travers de 10 questions autour des plus belles heures du basket à Brest et de la mythique saison 2004/2005 pour tester votre niveau ! Si vous faites plus de 75 %, vous pouvez vraiment vous considérer comme un expert du basket français. En dessous de 50 %, il va falloir réviser !

Chaque question vous donne 4 choix possibles, mais aucune indication pour vous aider. Seuls votre mémoire et votre culture basket feront la différence.

Partagez votre score avec nous en commentaire et défiez vos amis ! 🏀🔥

Voici le résumé du quiz sur le basket à Brest:

Si vous voulez réviser le quiz que vous venez de faire sur l’épopée de l’Étendard de Brest, cliquez sur le bouton ci-dessous pour afficher toutes les questions, réponses et explications. Afficher les réponses

Fin du quiz : incollable sur l’histoire de basket français?

