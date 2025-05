Vous vous souvenez du 16 mai 2012 ? Sur le parquet d’Orléans, Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) faisait ses adieux à la Pro A sur le parquet d’Orléans, cumulant 12 points et 2 rebonds en 19 minutes. C’était il y a 4 492 jours, et à ses côtés dans l’effectif du Poitiers Basket 86 figurait un certain Moustapha Fall, qui fêtait alors son troisième match pro. Douze ans après, les deux hommes vont se retrouver associés sous les mêmes couleurs en club du côté de l’Olympiacos Le Pirée. Un petit séisme sur le marché EuroLeague en ce qui concerne l’arrivée de l’arrière tricolore.

Un transfert gagnant pour l’Olympiacos

Neuf mois plus tard, le transfert est gagnant-gagnant. L’Olympiacos s’est qualifié pour un nouveau Final Four (à Abu Dhabi du 23 au 25 mai), tandis qu’Evan Fournier a enchainé les cartons pour 16 points de moyenne sur la saison (10e meilleur marqueur d’EuroLeague). On se souviendra notamment de ses 25 points contre Paris et l’ASVEL, de ses 28 points dans une victoire au Real Madrid ou encore de ses 27 points contre le Maccabi el Aviv. Apprécié de tous: fans, entraîneurs, coéquipiers, … Evan Fournier a brillé pour son retour en Europe. Mais connaissez-vous ses années avant son départ en NBA?

Testez vos connaissances sur l’enfance d’Evan Fournier

Notre quiz vous met au défi de retracer le parcours de l’ailier titulaire de l’équipe de France avant son départ pour la NBA.

Afficher les réponses Question 1 : De quelle génération est Evan Fournier ? Joueurs nés en… A) 1992

B) 1988

C) 1990

D) 1994 Afficher la réponse Réponse correcte : A) 1992. Explication : La fameuse génération dorée 1992 bien sûr ! Question 2 : Alors âgé de 13 ans, avec quel joueur de l’équipe de France Evan Fournier tourne-t-il un clip TV ? A) Nicolas Batum

B) Boris Diaw

C) Tony Parker

D) Ronny Turiaf Afficher la réponse Réponse correcte : B) Boris Diaw. Explication : Avec Boris Diaw en 2005 🙂 Question 3 : Dans quelle ville Evan Fournier a-t-il grandi et fait ses premières classes de basket ? A) Rueil

B) Charenton

C) Malakoff

D) Montrouge Afficher la réponse Réponse correcte : B) Charenton. Explication : Charenton-le-Pont, la ville de son cœur. Question 4 : Avant de s’inscrire au basket, quel sport Evan voulait-il pratiquer ? A) Curling

B) Foot

C) Judo

D) Pétanque Afficher la réponse Réponse correcte : B) Foot. Explication : Vers le foot, mais il n’y avait plus de place dans sa catégorie d’âge. Question 5 : Quel sport ses parents ont-ils pratiqué à haut niveau ? A) Judo

B) Tennis Afficher la réponse Réponse correcte : A) Judo. Explication : Evan Fournier a passé une partie de son enfance dans le dojo de l’INSEP, où son père, ancien champion de France de judo, officiait. Question 6 : Dans lequel de ces clubs Evan Fournier n’a-t-il jamais joué ? A) Poitiers

B) Nanterre

C) Levallois

D) Insep Afficher la réponse Réponse correcte : C) Levallois. Explication : Evan a débuté sa carrière respectivement au pôle France, à Nanterre puis à Poitiers avant de rejoindre la NBA. Question 7 : Quel coéquipier en jeunes à Charenton, et grand ami d’Evan, a été coéquipier de Victor Wembanyama à Boulogne-Levallois ? A) Lahaou Konate

B) Bandja Sy Afficher la réponse Réponse correcte : A) Lahaou Konate. Explication : Lahaou Konate ! Question 8 : En équipe de France jeune, quel autre joueur majeur a accompagné Evan Fournier en U16, U18 et U20, souvent 2e meilleur marqueur de l’équipe derrière Evan ? A) Léo Westerman

B) Antoine Diot Afficher la réponse Réponse correcte : A) Léo Westerman. Explication : Le meneur de grande taille Léo Westerman ! Question 9 : En équipe de France U20, en juillet 2011, lequel de ces intérieurs n’était pas coéquipier d’Evan Fournier, pas dans les 12 sélectionnés ? A) Rudy Gobert

B) Vincent Pourchot

C) Joffrey Lauvergne

D) Wilfried Yeguete Afficher la réponse Réponse correcte : B) Vincent Pourchot. Explication : Vincent Pourchot qui avait fait les U16 avec Evan. Question 10 : Par quelle équipe NBA Evan Fournier est-il drafté en 2012 à la 20ème position ? A) Minnesota Timberwolves

B) Denver Nuggets Afficher la réponse Réponse correcte : B) Denver Nuggets. Explication : Par les Denver Nuggets.

Fin du quiz : incollable sur l’enfance d’Evan Fournier ?

Si vous avez brillamment répondu au quiz, vous êtes prêt pour le Final Four 2025 de l’EuroLeague. Sinon, une petite révision s’impose !

