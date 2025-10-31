Un derby de feu Roanne – Vichy pour un choc royal en ÉLITE 2

Roanne – Vichy. Rien que l’affiche suffit à électriser le public. Séparées d’à peine 75 kilomètres, les deux formations de la Loire et de l’Allier vont s’affronter ce vendredi 31 octobre pour un choc au sommet de l’ÉLITE 2. La Chorale, invaincue à domicile, veut se relancer après sa défaite à La Rochelle (84-92), tandis que la JAV, battue mardi par Champagne Basket (80-82), tentera de repartir de l’avant après la fin de sa série de 16 succès consécutifs à domicile.

Deux trajectoires opposées mais un même objectif : gagner

Sur le papier, tout oppose ou presque Roanne et Vichy. La Chorale, forte de la plus grosse masse salariale du championnat, s’appuie sur un effectif dense et expérimenté. Aucun joueur ne dépasse les 25 minutes de jeu par match, preuve d’une rotation équilibrée et d’un collectif rodé :Anthony Durham, Javon Masters, Maxime Roos, Florian Leopold, Aaron Levarity et Mattias Markusson composent un six majeur solide entre 11 et 13 d’évaluation, épaulé par l’ancien international Antoine Diot qui apporte son énorme expérience, le physique Dylan Affo Mama, le volontaire Mathieu Wojciechowski et Harvey Gauthier toujours prêt à donner de précieuses minutes..

Côté statistiques, les hommes de Thomas Andrieux tournent à 87,9 points, 41,1 rebonds et 20,9 passes décisives pour 100,5 d’évaluation. Des chiffres dignes d’un candidat déclaré à la montée.

« J’attends beaucoup de ce match pour voir la réaction et le caractère du groupe indique l’entraîneur choralien dans Le Pays. Il y a deux équipes avec une dimension physique importante. On va avoir un adversaire avec de la taille et de la puissance. »

Vichy, la jeunesse décomplexée face au rouleau compresseur roannais

En face, Vichy compte bien jouer crânement sa chance. Plus jeune effectif de la division, la JAV mise sur l’énergie, la vitesse et la solidarité. Candidat sérieux au titre de MVP à la fin de la saison s’il garde la cadence, l’Américain Jordan Shepherd (16,4 points de moyenne) mène les troupes, soutenu par l’excellent Sénégalais Pape Diop, surement le meilleur ailier du championnat à l’heure actuelle avec ses 16,6 d’évaluation et une activités débordante des deux cotés du terrain. Le roc Camerounais Brice Eyaga apporte sa puissance dans la raquette, tandis que Nolan Kingue, Idrissa Ba, Damien Nseke Ebele, Illan Pietrus et Mohamed Sankhe incarnent cette jeunesse sans complexe capable de faire la différence le temps d’un match. Le géant Serge Mourtala complète la rotation intérieure en bout de banc.

À noter aussi le retour à Roanne d’Alexandre Bouzidi, passé par la Chorale il y a deux saisons. Un détail qui ajoutera une touche d’émotion à ce derby déjà brûlant. L’entraîneur Dounia Issa peut s’appuyer sur un vrai groupe qui a du cœur et de l’envie.

Une ambiance de derby attendue à la Halle Vacheresse

Les deux camps pourront compter sur leurs supporters. Du côté roannais, la Halle André-Vacheresse (5020 places) devrait afficher pratiquement complet pour ce choc d’Halloween. En face, le Dragon Club Auvergne et de nombreux vichyssois feront le déplacement en nombre pour pousser leur équipe.

Avec deux équipes en haut de tableau à 6 victoires en 8 matchs, un derby historique et une salle bouillante, tout est réuni pour un grand moment de basket. Roanne veut confirmer son statut de favori, Vichy rêve d’un coup d’éclat. Coup d’envoi à 20h, pour une soirée qui s’annonce explosive.