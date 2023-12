Quels sont les effectifs qui ont été les plus chamboulés à la mi-saison ?

Betclic ELITE - A mi-saison, quelles sont les équipes de Betclic ELITE dont les effectifs ont le plus changé depuis le début de saison ?

Débuté le 15 septembre, soit déjà il y a un peu plus de trois mois, de nombreux effectifs de Betclic ÉLITE ont déjà été modifiés. Prêts, remplaçants médicaux, départs, arrivées… BeBasket fait le point à l’issue de la phase aller sur les effectifs qui ont été les plus chamboulés.

1. Metropolitans 92

Le changement permanent

Quelle saison mouvementée pour Boulogne-Levallois, en coulisse, au coaching et dans l’effectif professionnel. Tout d’abord sous les ordres de Laurent Foirest, les Mets 92 ont connus une avalanche de blessures : Axel Toupane et Jordan Theodore fin septembre, puis Abdoulaye Loum début novembre.

Du côté des départs, les changements ont été riches : à peine signé en remplaçant médical d’Axel Toupane, Rudy Demahis-Ballou a du repartir pour laisser la place à Matthieu Gauzin, qui a finalement été prolongé jusqu’à la fin de la saison. Dee Bost, lui même remplaçant médical de Jordan Theodore, est finalement parti avant la fin de son contrat pour retrouver Galatasaray.

Depuis, deux autres Américains ont fait leurs bagages : Grant Sherfield début novembre, suite aux arrivées d’Alen Omic et Amar Gegic, puis tout récemment de Josh Carlton qui rejoint également le championnat turc. Actuellement derniers de Betclic ELITE avec 2 victoires en 16 matches, les hommes de Jean-Paul Besson (entraîneur) et Moustapha Sonko (nouveau GM) tenteront de redresser la barre en 2024.

2. Strasbourg, Limoges, Roanne

A la recherche de la bonne formule

A Strasbourg, on a d’abord enchaîné les blessures et remplaçants médicaux: Romuald Morency pour remplacer Sofiane Briki, Nysier Brooks pour Nakye Sanders, et Junior Etou pour Léopold Cavaliere. Donnant satisfaction, Nysier Brooks remplace officiellement Nakye Sanders pour le reste de la saison. Autre ajustement d’effectif, Strasbourg a d’abord recruté Tyrus McGee avant de libérer Chaundee Brown quelques jours plus tard mi décembre.

A Limoges, déjà trois arrivées et départs comme suit :

Septembre : départ de Kristian Doolittle et arrivée de Danilo Nikolic

: départ de Kristian Doolittle et arrivée de Danilo Nikolic Octobre / novembre : départ de Mathieu Wojciechowski et arrivée de Kenny Goins

: départ de Mathieu Wojciechowski et arrivée de Kenny Goins Décembre: départ de Simi Shittu et arrivée de Ike Udanoh

Mention spéciale également pour Roanne, en difficulté cette saison (6V-10D), qui continue d’ajuster son effectif:

Départs : E.J. Anosike, Tavian Dunn-Martin, Lewis Sullivan

: E.J. Anosike, Tavian Dunn-Martin, Lewis Sullivan Arrivés: D.J. Cooper (et ses envies de départs?), Nuni Omot, Jalen Jones

3. Le Portel

Des prolongations intelligentes

Après un début de saison catastrophique avec 5 défaites en 5 matchs, mais aussi les blessures des cadres Charles Abouo et Benoît Mangin fin septembre / début octobre, on ne donnait pas cher de la saison du Portel. Mais depuis tout a changé ! Signés dans un premier temps en remplaçants médicaux, Robert Turner III et Edon Maxhuni ont tous deux étés prolongés jusqu’à la fin de saison. Des piges en forme de « périodes d’essai » réussies qui ont permis aux joueurs d’Eric Girard de redresser la barre (8V-9D), malgré le départ d’Anthony Roberts.

4. Et les autres?

Quels sont les effectifs les plus stables?

A l’opposée, on retrouve les équipes du haut du classement: Monaco avec comme seul le mouvement le prêt de Yoan Makoundou, l’Asvel avec comme seul départ (à date) Frank Jackson et aucune arrivée (à date), et le Paris Basketball avec un prêt (Mohamed Diawara), un ajout (Mehdy Ngouama) et un remplaçant médical (Justin Simon pour Sebastian Herrera). Blois a été la dernière équipe à modifier son effectif en accueillant Rashard Kelly à la place de Robert Woodard. Deux équipes n’ont encore rien changé : Nanterre et Saint-Quentin.